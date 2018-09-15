В России назвали самые популярные автомобили С-сегмента в августе

Российские аналитики подготовили рейтинг самых востребованных моделей в С-сегменте по итогам продаж автомобилей за август.

За отчетный период россияне приобрели 17 720 автомобилей из этого сегмента, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.

Лидерство по продажам в своем сегменте все также удерживает LADA Vesta, которая разошлась тиражом в количестве 7 978 штук, что на 15,8% больше, пишет «АвтостатИнфо».

Второй самой востребованной моделью является Skoda Octavia с результатом 1809 проданных штук, что на 8,2% меньше.

Продажи KIA Ceed выросли в августе на 26,5% до 1 371 реализованного экземпляра. Четвертое и пятое место заняли Nissan Almera (1308 ед.) и Ford Focus (1169 ед.).

Во второй пятерке оказались следующие модели: