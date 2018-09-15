В «Avito Авто» назвали самые популярные внедорожники с пробегом в РФ

Эксперты «Avito Авто» выяснили, что LADA 4×4 остается самой популярной моделью среди внедорожников в России. Эта российская модель до сих пор пользуется спросом в столичных регионах, а также у жителей Нижнего Новгорода и Красноярска.

Средняя цена за LADA 4×4 составляет 232 тыс. рублей, что делает эту машину самой востребованной в классе SUV.

Специалисты портала бесплатных объявлений назвали модели, которыми больше всего интересуются российские покупатели при выборе подержанного внедорожника.

Первое место у LADA 4×4. На нее приходится почти 25% всех запросов.

Второе место у Chevrolet Niva. Интерес к этой модели проявляет 16% автолюбителей, которые посещают портал «Avito Авто».

На третье месте BMW X5 с долей в 9 процентов. Также высокий интерес проявляют к подержанным моделям кроссоверов и внедорожникам Toyota.

Суммарная доля запросов на Land Cruiser, RAV4 и Land Cruiser Prado, составляет 21%.