AutoExpress показал первые шпионские снимки обновленного Volkswagen Passat. Седан был замечен на тестах в горной местности.
Volkswagen готовит к дебюту обновленный седан Volkswagen Passat
15.09.2018 14:28
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Обновленный Passat станет больше похож на Volkswagen Arteon и как видно на снимках, камуфляжная пленка покрывает переднюю и заднюю часть кузова, а значит изменения во внешности произойдут только там.
Рестайлинговая версия седана получит новую оптику, обновятся бампера и радиаторная решетка.
Ожидается, что будет выпущена новая гибридная версия Passat, которая станет еще экономичней. Скорее всего новая гибридная установка появится и на новой Skoda Superb, которая будет выпущена в 2019 году.
Презентация обновленного Volkswagen Passat тоже ожидается в 2019 году.
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