Volkswagen готовит к дебюту обновленный седан Volkswagen Passat

AutoExpress показал первые шпионские снимки обновленного Volkswagen Passat. Седан был замечен на тестах в горной местности.

Обновленный Passat станет больше похож на Volkswagen Arteon и как видно на снимках, камуфляжная пленка покрывает переднюю и заднюю часть кузова, а значит изменения во внешности произойдут только там.

Рестайлинговая версия седана получит новую оптику, обновятся бампера и радиаторная решетка.

Ожидается, что будет выпущена новая гибридная версия Passat, которая станет еще экономичней. Скорее всего новая гибридная установка появится и на новой Skoda Superb, которая будет выпущена в 2019 году.

Презентация обновленного Volkswagen Passat тоже ожидается в 2019 году.