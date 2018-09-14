Российский автопроизводитель на Московском автосалоне представил новую модификацию Lada Xray. Сейчас ее готовят к продажам, а по данным «Официального Лада Клуб» модель уже начала поступать в дилерский центры.
«АвтоВАЗ» начал отгружать дилерам новый Lada Xray Cross
14.09.2018 21:47
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В распоряжении портала оказался снимок на котором видно, что с автовоза возле одного из дилерских центров выгружали новый Lada Xray Cross и две обновленных Granta.
Ранее сообщалось, что Lada Xray Cross поступит в продажу до конца 2018 года, но есть предположение, что модель станет доступна в следующем месяце.
Подробно про новый Lada Xray Cross можно прочитать на нашем портале.
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