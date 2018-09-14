«АвтоВАЗ» начал отгружать дилерам новый Lada Xray Cross

Российский автопроизводитель на Московском автосалоне представил новую модификацию Lada Xray. Сейчас ее готовят к продажам, а по данным «Официального Лада Клуб» модель уже начала поступать в дилерский центры.

В распоряжении портала оказался снимок на котором видно, что с автовоза возле одного из дилерских центров выгружали новый Lada Xray Cross и две обновленных Granta.

Ранее сообщалось, что Lada Xray Cross поступит в продажу до конца 2018 года, но есть предположение, что модель станет доступна в следующем месяце.

Подробно про новый Lada Xray Cross можно прочитать на нашем портале.

Источник