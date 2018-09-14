Дизайн электрокроссовера BMW iNext полностью раскрыт до премьеры

Пока кроссовер существует только в виде концепта, а его серийная версия появится только в 2021 году. Это будет кроссовер, оснащенный полностью электрической силовой установкой, который по габаритам будет превосходить iX3.

Последний появится на год раньше новинки. По предварительным данным, электрокроссовер будет иметь запас хода в зависимости от версии от 450 до 700 км, а мощность силовой установки в топовой версии составит 800 лошадиных сил.

Ранее компания анонсировала презентацию BMW iNext на борту самолета Boeing 777 °F авиакомпании Lufthansa.