Lada Largus получил новую модификацию для инвалидов

Российская компания на выставке показала модификацию автомобиля для инвалидов. В ее основе -семиместная версия Largus.

Специалистам «ВИС Авто» пришлось очень сильно изменить модель. Так, за счет надстройки была поднята крыша автомобиля, в которой дополнительно установили смотровые окна.

Также в спецверсии изменили задний бампер, а это сделано для того, чтобы можно было по встроенному пандусу заехать в салон на инвалидной коляске.

В салоне также установили трехточечный ремень безопасности и специальные ремни для фиксации инвалидной коляски.

Новая модель уже прошла все испытания и получила ОТТС. «ВИС Авто» LADA Largus для инвалидов будет предлагать от 980 тысяч рублей.