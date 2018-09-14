В Сети появились фото самого доступного хэтчбека Mercedes-AMG A35‍

Mercedes-AMG готовит свою самую доступную модель, созданную на базе хэтчбека A35. Автопроизводитель показал два тизера, посвященных новой модели, которая на рынке должна составить конкуренцию Audi S3.

Mercedes-AMG A35 будет комплектоваться 2,0-литровым турбомотором, мощность которого составляет около 300 л.с.

Предположительно этим двигателем станет доработанный M264, который уже можно встретить в CLS 350.

Трансмиссия у «заряженного» немецкого хэтчбека будет только роботизированная с полным приводом 4Matic.

Ожидается, что в 2019 году Mercedes-AMG выпустит еще A45 и A45 S, в которых отдача мотора будет свыше 400 л.с.



Что касается Mercedes-AMG A35, то в Германии его начнут предлагать уже в следующем месяце, а «живые» продажи «заряженного» хэтчбека начнутся в декабре 2018 года.