Японская компания выпустила еще одну версию компактного хэтчбека Yaris. В этот раз модель получила спортивный вариант с названием GR Sport.
Toyota представила спортивную модификацию Toyota Yaris GR Sport
14.09.2018 21:23
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Это промежуточная версия компактного автомобиля. GR Sport расположился между классической версией и «заряженной» Yaris GRMN.
В основе Yaris GR Sport лежит гибридная версия хэтчбека, которая оснащается 1,5-литровым ДВС мощностью 75 л.с. и 61-сильным электромотором.
Для лучшей управляемости Yaris GR Sport оснастили амортизаторами Sachs Performance и новыми стабилизаторами поперечной устойчивости. Также модели на 11 мм занизили дорожный просвет.
«Пятидверка» получила 17-дюймовые колесные диски и спойлер на крыше. В салоне также внесли изменения, а именно установили спортивные кресла и руль от Toyota GT86.
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