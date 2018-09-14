Toyota представила спортивную модификацию Toyota Yaris GR Sport

Японская компания выпустила еще одну версию компактного хэтчбека Yaris. В этот раз модель получила спортивный вариант с названием GR Sport.

Это промежуточная версия компактного автомобиля. GR Sport расположился между классической версией и «заряженной» Yaris GRMN.

В основе Yaris GR Sport лежит гибридная версия хэтчбека, которая оснащается 1,5-литровым ДВС мощностью 75 л.с. и 61-сильным электромотором.

Для лучшей управляемости Yaris GR Sport оснастили амортизаторами Sachs Performance и новыми стабилизаторами поперечной устойчивости. Также модели на 11 мм занизили дорожный просвет.

«Пятидверка» получила 17-дюймовые колесные диски и спойлер на крыше. В салоне также внесли изменения, а именно установили спортивные кресла и руль от Toyota GT86.