Российская компания оформила все документы на поставку первой партии УАЗ «Пикап». Российский автопроизводитель в Италии оформил на модель ОТТС, что позволяет автопроизводителю начать поставки грузовика в страны ЕС без каких-либо ограничений.
«УАЗ» начал поставки своих автомобилей на рынок Европы
14.09.2018 20:52
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При оформлении документов представители сертификационных органов посещали завод компании, и как отмечается в пресс-службе, предприятие успешно прошло аудит.
Первая партия УАЗ «Пикап», которая будет направлена в Италию, оснащена 2,7-литровым мотором ЗМЗ.
Этот ДВС соответствует нормам Евро-6 и он способен работать на бензине и сжиженном газе.
Итальянский партнер получит российские пикапы с газобаллонным оборудованием LPG Lovato, которое прошло все проверки и получило соответствующие сертификаты для использования в ЕС.
В дальнейшем планируется адаптировать для европейского рынка УАЗ «Патриот» и УАЗ «Профи».
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