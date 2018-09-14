«УАЗ» начал поставки своих автомобилей на рынок Европы

Российская компания оформила все документы на поставку первой партии УАЗ «Пикап». Российский автопроизводитель в Италии оформил на модель ОТТС, что позволяет автопроизводителю начать поставки грузовика в страны ЕС без каких-либо ограничений.

При оформлении документов представители сертификационных органов посещали завод компании, и как отмечается в пресс-службе, предприятие успешно прошло аудит.

Первая партия УАЗ «Пикап», которая будет направлена в Италию, оснащена 2,7-литровым мотором ЗМЗ.

Этот ДВС соответствует нормам Евро-6 и он способен работать на бензине и сжиженном газе.

Итальянский партнер получит российские пикапы с газобаллонным оборудованием LPG Lovato, которое прошло все проверки и получило соответствующие сертификаты для использования в ЕС.

В дальнейшем планируется адаптировать для европейского рынка УАЗ «Патриот» и УАЗ «Профи».