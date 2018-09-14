В Сеть попали шпионские фото нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport

Фотошпионы в Таиланде на городских дорогах заметили обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.

Если исходить из количества камуфляжной пленки, то изменения в модели произойдут незначительные.

Пленка на внедорожнике скрывает только переднюю часть, а значит основные изменение во внешности произойдут именно там. Скорее всего Pajero Sport получит «передок» как у Outlander.

Также стоит ожидать небольшие изменения в салоне, где должны обновить мультимедийную систему, возможно также изменят рулевое колесо и панель приборов.

В моторной гамме Pajero Sport ничего нового ожидать не стоит. В Таиланде японский внедорожник предлагают с дизельными моторами мощностью 181 и 136 лошадиных сил. Также доступен бензиновый 219-сильный ДВС.