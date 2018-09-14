Volkswagen вернул на российский рынок хэтчбек Volkswagen Golf

Российский офис немецкой компании сообщил о начале приема заказов на хэтчбек Volkswagen Golf, который окончательно покинул российский рынок в прошлом году.

Причиной прекращения поставок в 2016 году перед тем как модель обновилась и продаж автомобиля в 2017 году стала его высокая цена после падения рубля, что привело к резкому сокращению спроса.

Теперь же хэтчбек Volkswagen Golf вернули в Россию после смены поколений, а предлагаться он будет только с одним двигателем, но в четырех комплектациях.

Хэтчбек на российском рынке стал нишевой моделью, которая доступна для заказа по цене от 1 429 900 рублей.

Под капотом модели располагается бензиновый 1,4-литровый двигатель, который в зависимости от комплектации получил мощность 125 или 150 лошадиных сил.

Среди трансмиссий будет только семискоростная коробка DSG. В базовом исполнении для Volkswagen Golf предлагаются галогеновые фары со светодиодными ДХО, подогрев переднего ряда сидений и руля, 7 подушек безопасности, климат-контроль на две зоны, круиз-контроль и другое.

Вариант Golf R-Line со спортивным обвесом в России оценили в 1 569 900 рублей, а самая дорогая комплектация будет доступна со 150-сильным двигателем по цене 1 649 900 рублей.