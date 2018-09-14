Компания Cadillac подняла цены на автомобили в РФ до 400 тысяч рублей

Компания Cadillac в России подняла цены на свои автомобили, а именно на седан Cadillac CT6 этого года выпуска, внедорожник Escalade и XT5 прошлого модельного года.

Ценники были переписаны в большую сторону в пределах от 50 до 400 тысяч рублей, причем во всех комплектациях моделей.

Меньше всего подорожал в этом месяце кроссовер ХТ5, который прибавил в цене 50-100 тысяч рублей и предлагается теперь по цене от 3,49 миллиона рублей.

Прибавка к цене в 300-400 тысяч рублей произошла на модель Cadillac Escalade. Его стартовая цена на российском рынке составляет уже 5,39 миллиона рублей.

Что касается седана Cadillac CT6, то его комплектации стали дороже на 160 и 120 тысяч рублей.

Таким образом, версии автомобиля Luxury и Platinum теперь оценены в 4,15 и 5,40 миллиона рублей.