Эксперты назвали Топ-10 самых популярных в РФ машин сегмента LCV

Рейтинг самых распространенных коммерческих автомобилей был составлен по состоянию на 1 июля этого года.

Как сообщает «Автостат», в автопарке России насчитали четыре миллиона легких коммерческих авто, большая часть из которых приходится на модели марки «ГАЗ» — 1,64 млн штук или доля в 40 процентов.

В тройке составленного ТОП-10 самых распространенных LCV в РФ оказались модели именно этой марки, а именно GAZ 3302 (870 тыс. ед.), GAZ 2705 (250,2 тыс. ед.) и GAZ 3221 (249,4 тыс. ед.).

Доля автомобилей УАЗа в автопарке составляет пятую часть или 665 тысяч штук, а на четвертом и пятом месте ТОП-10 оказались модели УАЗ-3909 (212 тыс. ед.) и УАЗ-3962 (147,6 тыс. ед.).

На шестом месте расположился Ford Transit, автопарк которого составляет 146,7 тыс. единиц.

Далее в рейтинге самых распространенных оказались: УАЗ-3303 (137,7 тыс. шт.), Volkswagen Transporter (116,5 тыс. шт.), УАЗ-2206 (112,4 тыс. шт.) и GAZ «Газель» NEXT (101,6 тыс. шт.).