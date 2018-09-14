Концерн GM отзывает в США более миллиона автомобилей

На территории США концерн General Motors объявляет о масштабной сервисной кампании, в рамках которой будет отозвано более одного миллиона автомобилей.

Как стало известно, под отзыв попали пикапы и внедорожники автопроизводителя, в которых выявили неисправности в рулевом управлении.

Как сообщили в компании, им известно о нескольких случаях, когда водители сталкивались со сложностями с поворотом руля. Чаще всего это происходило при движении на низких скоростях.

В рамках отзывной кампании для устранения неполадок на сервис отправят автомобили марок Chevrolet, GMC и Cadillac, выпущенных в 2015 году.