На территории США концерн General Motors объявляет о масштабной сервисной кампании, в рамках которой будет отозвано более одного миллиона автомобилей.
Концерн GM отзывает в США более миллиона автомобилей
14.09.2018 09:58
32 0
Как стало известно, под отзыв попали пикапы и внедорожники автопроизводителя, в которых выявили неисправности в рулевом управлении.
Как сообщили в компании, им известно о нескольких случаях, когда водители сталкивались со сложностями с поворотом руля. Чаще всего это происходило при движении на низких скоростях.
В рамках отзывной кампании для устранения неполадок на сервис отправят автомобили марок Chevrolet, GMC и Cadillac, выпущенных в 2015 году.
Комментарииcomments powered by HyperComments