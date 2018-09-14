Hyundai показала водородный грузовик на первом изображении

Новый грузовой автомобиль с водородной установкой планируется вывести на рынок уже в следующем году. Сегодня компания Hyundai показала новый водородный грузовик на первом изображении.

Согласно официальной информации, грузовик на топливных элементах поступит в продажу в 2019 году.

Его официальная презентация будет проходить на выставке IAA Commercial Vehicles 2018.

Помимо водородной установки, грузовик получит и автономные системы управления. Данные о силовой установке новинки пока не раскрывают.

Напомним, что последним водородным автомобилем марки стал кроссовер Hyundai NEXO.