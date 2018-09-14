Новый грузовой автомобиль с водородной установкой планируется вывести на рынок уже в следующем году.
Сегодня компания Hyundai показала новый водородный грузовик на первом изображении.
Hyundai показала водородный грузовик на первом изображении
14.09.2018 09:46
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Новый грузовой автомобиль с водородной установкой планируется вывести на рынок уже в следующем году.
Согласно официальной информации, грузовик на топливных элементах поступит в продажу в 2019 году.
Его официальная презентация будет проходить на выставке IAA Commercial Vehicles 2018.
Помимо водородной установки, грузовик получит и автономные системы управления. Данные о силовой установке новинки пока не раскрывают.
Напомним, что последним водородным автомобилем марки стал кроссовер Hyundai NEXO.
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