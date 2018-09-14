Пока достоверной информации о сроках выхода обновленных версий автомобилей нет, но ожидается, что это состоится уже скоро.

В обновленных автомобилях, как ожидается, произойдут изменения во внешности и салоне. Возможно будет расширен список доступного оборудования.

При этом в моторной гамме произойдут изменения. Как стало известно, обновленные Ford S-Max и Ford Galaxy получили новые двигатели.

В частности, в линейке двигателей появится турбированный дизельный мотор EcoBlue. Этот агрегат имеет рабочий объём цилиндров два литра, а его мощность будет 118, 148 и 187.

Среди трансмиссий для него предложат шестискоростную механику или автомат на восемь ступеней, которые будут работать в том числе и с полноприводной системой.