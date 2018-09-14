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Volkswagen прекратит выпуск модели Beetle в 2019 году

Новости
14.09.2018 09:18
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Представители немецкой компании Volkswagen сообщили о сроках завершения производства легендарной модели Beetle, прозванной многими, как «Жук».

Согласно официальной информации, Volkswagen полностью прекратит выпускать модель Beetle в июле 2019 года. Автомобиль пережил смену трех поколений, а на конвейере он стоит почти семь десятилетий.

Уже в скором времени для Beetle выпустят две последние модификации с названиями Final Edition SE и Final Edition SEL.

Стоимость этих версий будет начинаться от 23 тысяч долларов. При этом сейчас главной задачей Volkswagen является выпуск и разработка электромобилей.

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