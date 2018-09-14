Кроссовер DS 3 Crossback рассекречен в Сети до премьеры

Марка DS ведет разработку своего первого электрического кроссовера, официальная премьера которого будет проходить на Парижском автосалоне в следующем месяце.

При до дебюта кроссовер с названием DS 3 Crossback и полностью электрической силовой установкой оказался рассекречен в Сети.

Фотографии новинки оказались на форуме Worldscoop, причем на них запечатлен кроссовер без какого-либо камуфляжа.

Новый кроссовер DS 3 Crossback назвали будущим конкурентом таким автомобилям как Volvo XC40 и Mercedes-Benz GLB.

В основе электрокроссовера расположилась платформа e-CMP, на которой уже созданы электрокары марок Peugeot и Citroen.

Также эта основа будет использована в электрических версиях Peugeot 208 и Opel Corsa. Характеристики электрической установки кроссовера пока не раскрывают.