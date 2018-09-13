В Toyota придумали новый способ защиты от угонов автомобилей

Компания Toyota на свои автомобили марок Toyota и Lexus будет наносить микроточки, которые позволят сотрудникам ГИБДД и страховым компаниям определить числится автомобиль в угоне или нет.

Новые идентификаторы будут находится на кузове автомобиля и деталях. В компании решили их наносить около 10 тысяч единиц.

Невооружённым взглядом из различить будет невозможно, так как потребуется специальное оборудование, которое сможет считать PIN-код на микроточке.

Также на автомобиле марок будет VIN-номер, но если его автогонщики подделать смогут, то вот микроточки уже нет, даже если будут заменены некоторые детали.

Стоит отметить, что по статистике автомобили Toyota и Lexus являются самыми угоняемыми иномарками. Новый метод защиты первыми получат Lexus ES и Lexus UX.

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