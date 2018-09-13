В России растет популярность автомобилей марки Jeep

В прошлом месяце российские дилеры марки Jeep реализовали 164 новых автомобиля, что на 76,3% больше, чем годом ранее, когда объём продаж составили 93 ед.

Большая часть продаж пришлась на модель Jeep Grand Cherokee, который разошелся тиражом в количестве 78 штук. Этот результат на 34,5% превышает прошлогодний.

Также в августе россияне приобрели 36 Jeep Renegade (+89,5%), 33 Jeep Compass и 16 Wrangler.

С начала года компания Jeep в России продала 913 новых автомобилей, что на 25,2% больше.