Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценен дороже Mercedes-Benz G 63 AMG

Velocity Restorations показала свою новую работу, на которую у специалистов ушло 1500 часов.

Специалисты американского ателье восстановили Ford Bronco образца 1973 года, и для этого им пришлось полностью разобрать автомобиль, очистить его от ржавчины и изготовить новые кузовные панели, так как старые уже были непригодны

. Все работы компания проводит вручную, начиная от изготовления панелей до их шлифовки и покраски.

После того как кузов машины был восстановлен, специалисты начали устанавливать в Bronco пятилитровый двигатель V8 Ford Racing, новую подвеску, усовершенствованную тормозную систему и новый салон.

Проект для клиента обошелся в 229 тысяч долларов. Таким образом, восстановление Bronco 1973 года обошлось дороже, чем покупка нового Mercedes-Benz G 63 AMG.



