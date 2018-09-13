Создатель McLaren F1 придумал, как сделать автомобили в два раза легче

Новый метод создания автомобилей сделает их легче и безопаснее, к тому же предложенная тележка универсальна тем, что на ней можно создать машину любого класса.

Основатель Gordon Murray Design Гордон Мюррей показал новую платформу для автомобилей. Она называется iStream Superlight и в ее основе лежит алюминиевая рама с панелями из переработанного карбона.

Сама алюминиевая рама состоит из тонкостенных труб с сотовым наполнителем.

Данная конструкция платформы позволяет сделать из нее любой автомобиль начиная от ситикара и заканчивая коммерческим фургоном.

Также компания представила кресла, в основе которых лежит фирменная технология iStream. Такое кресло на треть легче обычного.

С презентацией iStream Superlight был анонсирован спорткар T.43, который получил 1,5-литровый мотор с 223-сильной отдачей. Автомобиль создан на новейшей платформе, а его масса составляет 850 килограммов.