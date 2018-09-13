Эксперт рассказал, почему авторынок РФ в августе поднялся на третье место в ЕС

Сегодня аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные по продажам автомобилей в странах ЕС.

Согласно данным аналитиков, авторынок России в прошлом месяце поднялся на третью строчку по продажам среди стран Европы.

Обойти российскому рынку удалось рынок Испании, а лидерами являются Германия и Франция. По предварительным подсчетам объём российского рынка в прошлом месяце без учета коммерческих автомобилей составил 137 тысяч проданных авто.

Автомобильный эксперт Виталий Архиреев журналистам «ПолитЭксперта» рассказал, почему авторынок РФ в августе поднялся на третье место в ЕС.

Эксперт считает, что рост рынка наблюдается по нескольким причинам, среди которых падение курса рубля.

Кроме этого, рост обусловлен хорошей политикой льготных кредитов и государственными программами.