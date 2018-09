Объявлены претенденты на звание «Автомобиль 2019 года в США»

В этом году в состав жюри вошли 60 журналистов, которые и объявили претендентов на звание North American Car and Truck/Utility of the Year

Лучшие автомобили 2019 года будут выбирать в категориях: легковушки, кроссоверы, внедорожник/пикап.

В этом году за звание лучшего в категории легковые автомобили поборются следующие модели: Nissan Altima, Nissan Leaf, Toyota Avalon, Toyota Corolla, Volvo S60, Volkswagen Jetta, Audi A6, Buick Regal Tour X, Genesis G70, Honda Insight, Hyundai Veloster, Kia Forte, Mazda6, Mercedes A-Class.

В списке моделей из категории минивэны и кроссоверы оказались: Hyundai Kona, Hyundai Santa Fe, Jeep Wrangler, Nissan Kicks, Subaru Ascent и Toyota RAV4, а также Acura RDX, BMW X5, Cadillac XT4, Infiniti QX50, Jaguar I-Pace и Volvo XC40.

Лучшим пикапом и внедорожником года может стать Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500 и Ram 1500.

В этом году победителем премии Лучший североамериканский автомобиль в категории легковых машин стал Honda Accord.

В категории внедорожник/пикап победу одержал Lincoln Navigator, лучшим кроссовером стал кроссовер Volvo XC60.

В 2017 году победителями стали Chevrolet Bolt, Honda Ridgeline и Chrysler Pacifica.