Новый сервис запустил портал «Авто.ру», в котором хранятся данные по автомобилям с 1985 года выпуска, которые когда-либо продавали с помощью этого сайта.
В России запустили сервис для проверки реального пробега автомобиля
13.09.2018 13:40
48 0
По статистике каждый пятый автомобиль на портале продают с заниженным показателем пробега, в связи с чем и было принято решение создать сервис для проверки реального пробега автомобиля.
Точных данных по пробегу автомобиля на сервисе не будет, но учитывая показатель одометра с прошлой продажи машины, потенциальный покупатель сможет приблизительно подсчитать пробег на момент текущей продажи.
Кроме пробега, который к слову снижают в пять, а то и в десять раз, покупатель сможет отследить была ли машина в аварии, какой у нее цвете кузова, техническое состояние и так далее.
Комментарииcomments powered by HyperComments