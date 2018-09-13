Pervy автоюрист поможет в спорах

Автоюристы в Москве предоставляют квалифицированную помощь в решении различных спорных ситуаций на дороге, в результате ДТП и в случае нарушения прав автовладельцев.

Чем поможет автоюрист?

Транспортно-дорожная сфера – это область специфических юридических вопросов, где часто требуется консультация автоюриста. Самостоятельно разобраться в хитросплетениях Гражданского и Уголовного кодексов, как правило, довольно сложно.

Не тратьте время и терпение на консультантов и любителей, которые подсказывают некорректные решения любого вопроса на основе своего опыта. Каждый случай индивидуален, поэтому всегда требуется внимательное изучение ситуации и анализ возможных вариантов решения проблемы.

Причины обращения к автоюристу

В какой ситуации стоит набрать номер опытного адвоката по автотранспортным вопросам? Типичные проблемные ситуации, которые могут возникнуть с любым водителем в Москве:

Независимая автоэкспертиза после дорожно-транспортного происшествия. Работа после ДТП: разбор ситуации и защита интересов клиента. Расчет ущерба для взыскания через суд в вашу пользу. Снижения суммы выплаты по штрафу и судебному делу. Представление ваших интересов и их защита в суде. Работа с автомобилистами, у которых отсутствует полис страхования. Точный расчет стоимости автомобиля в случае утери товарного состояния. Лишение водительского удостоверения вследствие нарушений. Нанесение ущерба здоровью в рамках случившегося ДТП. Консультация по ОСАГО и особенностям страхования конкретного автомобиля и другие вопросы.

Самостоятельное обращение в суд или в страховое агентство – возможны, но процесс слишком трудоемкий и длительный. Затраты времени и сил – огромны, не говоря уже о расходах, а результат гарантировать никто не может. В таких случаях требуются знание Конституции и особенностей административно-процессуального аппарата.

Если вы деловой человек, который нуждается в оперативной юридической поддержке – смело обращайтесь в нашу организацию.

Стоимость услуг юриста в автомобильной сфере

Вы попали в сложную ситуацию в результате ДТП? Ваша машина получила повреждение и требует взыскания материальной компенсации с нарушителя? Требуется оформление ОСАГО? В этих и других случаях приглашаем вас на консультацию к высококвалифицированному специалисту – автоюристу с большим опытом работы в Москве.

Мы работаем на рынке юридических услуг столицы много лет и располагаем богатым опытом решения различных вопросов в кратчайшие сроки.

Наши преимущества:

Большой штат сотрудников – юристов, документоведов, консультантов, судебных исполнителей.

Удобный адрес проведения консультаций.

Профессионализм.

Все эти слагаемые успеха нашего юридического бюро приносят успешные результаты на протяжении длительной работы компании.

Стоимость услуг наших специалистов приведена в таблице. Цены не включают никаких скрытых переплат.

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Быстрое решение любых юридических вопросов в области автотранспортного движения – наша работа, которую мы делаем успешно уже много лет. Ждем вас в нашем офисе в любое время!