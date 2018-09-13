На российском рынке в сентябре некоторые компании уже переписали цены на свои автомобили в большую сторону. На этот раз аналитики из « Автостат » сообщают об удорожании всех автомобилей японской компании Toyota.

Компания Toyota в РФ подняла цены на все модели до 148 тысяч рублей, а минимальное удорожание составило 22 тысячи рублей. На столько подорожали все комплектации седана Corolla.

Бизнес-седан Camry в России прибавил в цене от 33 до 44 тысяч рублей в зависимости от комплектации, а минивэн Alphard во всех комплектациях обойдется дороже на 96 тысяч рублей.

Внедорожник Highlander подорожал на 72 тысячи рублей, а Land Cruiser Prado – на 55-74 тысячи рублей. Модель пикапа Hilux теперь будет доступна для покупки на 47-53 тыс. рублей дороже.

Гибридному автомобилю Toyota Prius также переписали цены в большую сторону на 44 тысячи рублей.

С прежним ценником осталась начальная комплектация у С-HR, RAV4, Fortuner и Land Cruiser, тогда как остальные версии стали дороже в пределах от 33 до 53 тысяч рублей в зависимости от автомобиля и его комплектации за исключением Land Cruiser, который прибавил в цене больше всех – 103-148 тыс. рублей.