Официальная презентация спортивной модификации кроссовера состоится на Парижском автосалоне, а пока компания подогревает интерес к модели, публикуя тизеры.

На этот раз Skoda представила видеотизер спортивного кроссовера Kodiaq RS, который будет отличаться наличием спортивного обвеса, новыми колесными дисками, светодиодной оптикой, а также спортивными элементами в салоне и цифровой приборной панелью.

Уже известно, что под капотом автомобиля расположится двухлитровый дизель с турбиной. Рабочий объём цилиндров мотора составит два литра, а его мощность будет 240 лошадиных сил.

Также для спортивного Kodiaq RS предложат и полноприводную систему, а сам кроссовер станет самым мощным в истории марки дизельным автомобилем.