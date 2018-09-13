Первый дилерский центр был открыт Skoda в рамках дилерского соглашения с компанией «Ключавто».
Skoda открыла первый дилерский центр на территории Сочи
13.09.2018 12:02
24 0
Совестный проект реализовали на территории Сочи, а дилерский центр носит название «Ключавто на Кипарисовой».
В автосалоне начали продавать автомобили Skoda, которые доступны для покупки в кредит, по программе трейд-ин, а еще в дилерском центре можно обслуживать и страховать автомобили.
В целом автосалон выполнен в корпоративном дизайне марки.
«Мы планомерно наращиваем долю бренда Skoda на Юге страны, развивая сеть компании. Дилерский центр Skoda станет шестым предприятием на территории автомобильной деревни «Ключавто» в Сочи», – говорится в сообщении «Ключавто».
Skoda прекратила российские продажи моделей Octavia RS и Octavia Scout
Комментарииcomments powered by HyperComments