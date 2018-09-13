Skoda открыла первый дилерский центр на территории Сочи

Первый дилерский центр был открыт Skoda в рамках дилерского соглашения с компанией «Ключавто».

Совестный проект реализовали на территории Сочи, а дилерский центр носит название «Ключавто на Кипарисовой».

В автосалоне начали продавать автомобили Skoda, которые доступны для покупки в кредит, по программе трейд-ин, а еще в дилерском центре можно обслуживать и страховать автомобили.

В целом автосалон выполнен в корпоративном дизайне марки.