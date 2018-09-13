Компания Subaru слегка обновила спорткупе Subaru BRZ

Автопроизводитель Subaru рассекретил обновленное спорткупе Subaru BRZ, которое получило изменения во внешности, при этом в техническом плане изменений не произошло.

Автомобиль получил перенастроенную подвеску, улучшенные аэродинамические характеристики, а в версии RA Racing для Японии появились еще и новые ремни безопасности и модернизированный каркас безопасности.

В задней части спорткара появились новые плавники, а также для модели улучшили управляемость.

Кроме этого, обновленный Subaru BRZ получил больше стабильности при прохождении поворотов.

Под капотом спорткупе располагается все тот же 2,0-литровый двигатель, мощность которого составляет 207 лошадиных сил. В паре с мотором работает шестискоростная механика или автомат.