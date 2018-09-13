Самой востребованной моделью УАЗа в России является именно внедорожник УАЗ Патриот, который регулярно дорабатывают и разрабатывают для него новые версии.

Одной из ближайших новинок станет модернизированная версия внедорожника, в которой появится в том числе и версия с АКПП.

Согласно официальной информации, обновленный УАЗ Патриот с АКПП выйдет в начале 2019 года, но более точные сроки выхода не озвучивают.

Уже 20 сентября на заводе УАЗа стартует производство обновленного Патриота, который позиционируется как автомобиль 2019 модельного года.

Этот версия внедорожника получит ряд изменений и двигатель ZMZ-Pro с отдачей 150 лошадиных сил.

Как изменится цена обновленного УАЗ Патриот пока неизвестно, а текущая версия оценена в 731 500 рублей минимум.