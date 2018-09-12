Москвичи в прошлом месяце приобрели 19,2 тыс. новых легковых автомобилей, а этот результат превышает прошлогодний на 9%.

KIA Rio в Москве стал самым продаваемым автомобилем в августе. Его объёмы продаж составили 994 ед., что на 6,5% меньше.

На втором месте в списке самых продаваемых впервые оказался седан KIA Optima. Объёмы продаж этого автомобиля в августе составили 662 шт., а это в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

В тройке лидеров располагается Volkswagen Polo с результатом 618 штук, что на 2.5% больше.

Четвертое и пятое место заняли Hyundai Solaris (545 шт.; -52%) и Skoda Octavia (544 шт.; +2%).

Также в списке самых продаваемых оказались: