Эксперты назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в Петербурге

Аналитики из агентства «Автостат» опубликовали рейтинг самых продаваемых кроссоверов на рынке Санкт-Петербурга по итогам августа.

В этот период жители Северной столицы купили 4,5 тыс. новых автомобилей из сегмента SUV, а этот показатель оказался на 27% лучше, чем годом ранее.

Чаще всего в регионе покупают кроссовер Mitsubishi Outlander. Объём продаж этой модели составил 250 штук, что на 19% больше.

На втором месте оказался лидер российского рынка — кроссовер Hyundai Creta с результатом 240 проданных единиц, что на 14% больше.

На третьем месте расположился Skoda Kodiaq — 234 шт., рост в 7,3 раза. Volkswagen Tiguan (227 шт.; -3%) и KIA Sportage (220 шт.; +108%) вошли в первую пятерку.

В ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в Петербурге оказались: