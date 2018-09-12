Aston Martin выпустит электрический седан RapideЕ в 2019 году

Согласно официальной информации, седан появится в 2019 году и выпущен он будет ограниченным тиражом. Планируется выпустить всего 155 экземпляров автомобиля.

Первые клиенты получат свои автомобили уже в конце 2019 года. Его серийное производство стартует на предприятии в Уэльсе.

В составе силовой установки будет два электродвигателя. Их суммарная отдача составил не менее 600 л.с. Заявленный запас хода составляет 322 км.

На этом подробности о новинке заканчиваются. Между тем напомним, что к 2020 году компания намерена предложить гибридные модификации для всех своих моделей.