Новый BMW 3-Series показали на фото с испытаний в Долине Смерти

Презентация седана BMW 3-Series нового поколения состоится в следующем месяце и компания активно готовит автомобиль к дебюту.

Наравне с этим новое поколение проходит тестирование, в том числе и в Долине Смерти. В компании BMW решили опубликовать фотографии нового 3-Series с испытаний.

Ранее компания сообщала, что испытания автомобиля проходили на трассе Нюрбургринга, на полигоне в Ашхайме, в условиях низких температур, а теперь и в Долине Смерти.

Следующее поколение BMW 3-Series создается на платформе CLAR. Как сообщили в компании, в сравнении с предшественником седан получил уменьшенный на 10 мм центр тяжести, развесовку по осям 50:50, сниженный вес на 55 кг, а также увеличенную прочность кузова и подвески.

Коэффициент сопротивления теперь составляет 0,23. Кроме этого, BMW 3-Series будет оснащен самым мощным двигателем.

Этим мотором станет бензиновый агрегат с четырьмя цилиндрами, который будет модернизирован и будет работать в паре с восьмискоростным автоматом.

Официальная презентация автомобиля будет проходить в рамках Парижского автосалона в следующем месяце.