Сборка хэтчбека Nissan Pulsar для европейского рынка прекратилась еще в начале лета, а теперь сообщается, что автомобиль сняли и с продажи.
Nissan свернула продажи хэтчбека Nissan Pulsar на рынке Европы
12.09.2018 19:09
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На решение о прекращении продаж Nissan Pulsar на европейском рынке повлияло желание компании сосредоточится на выпуске кроссоверов и внедорожников.
Все усилия компания направила именно на автомобили такого сегмента. В связи с этим все мало популярные модели будут снимать с продажи и производства.
Выпуск хэтчбека в Барселоне прекратили в июне. Из компактных автомобилей в Европе останется только электромобиль Leaf.
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