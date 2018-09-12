Nissan свернула продажи хэтчбека Nissan Pulsar на рынке Европы

Сборка хэтчбека Nissan Pulsar для европейского рынка прекратилась еще в начале лета, а теперь сообщается, что автомобиль сняли и с продажи.

На решение о прекращении продаж Nissan Pulsar на европейском рынке повлияло желание компании сосредоточится на выпуске кроссоверов и внедорожников.

Все усилия компания направила именно на автомобили такого сегмента. В связи с этим все мало популярные модели будут снимать с продажи и производства.

Выпуск хэтчбека в Барселоне прекратили в июне. Из компактных автомобилей в Европе останется только электромобиль Leaf.