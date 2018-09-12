Немецкая компания BMW опубликовала официальное видео, на котором показала беспилотный мотоцикл.
Беспилотный мотоцикл BMW на базе R 1200 GS показали на видео
12.09.2018 18:59
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Как сообщается, пока это концепт беспилотного мотоцикла, который получил название ConnectedRide.
В его основе располагается модель R 1200 GS. В прототип установлен ряд систем, датчиков и камер, и он предназначен для тестирования автопилота.
На показанном видео, мотоцикл способен самостоятельно начинать движение, совершать повороты и тормозить.
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