Беспилотный мотоцикл BMW на базе R 1200 GS показали на видео

Как сообщается, пока это концепт беспилотного мотоцикла, который получил название ConnectedRide.

В его основе располагается модель R 1200 GS. В прототип установлен ряд систем, датчиков и камер, и он предназначен для тестирования автопилота.

На показанном видео, мотоцикл способен самостоятельно начинать движение, совершать повороты и тормозить.