В компании Citroen анонсировали премьерный показ гибридной версии кроссовера C5 Aircross.
Citroen представит в Париже гибридный кроссовер C5 Aircross Hybrid
12.09.2018 17:56
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Новинка получила название Citroen C5 Aircross Hybrid и будет приводится в движение гибридной установкой, в составе которой расположился бензиновый мотор и один электродвигатель.
Обычный ДВС имеет мощность 180 лошадиных сил, а электромотор получил отдачу 80 кВт.
Суммарная отдача силовой установки составит 225 лошадиных сил, а на одной электротяге кроссовер проедет 50 км.
От обычной розетки пополнить запас батарей можно будет за 4-8 часов.
Премьерный показ новинки Citroen C5 Aircross Hybrid состоится в Париже, где покажут прототип гибридного кроссовера, серийная версия которого появится в 2020 году.
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