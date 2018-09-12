отзыв об авто

Поиск

Citroen представит в Париже гибридный кроссовер C5 Aircross Hybrid‍

Новости
12.09.2018 17:56
21 0

В компании Citroen анонсировали премьерный показ гибридной версии кроссовера C5 Aircross.

Новинка получила название Citroen C5 Aircross Hybrid и будет приводится в движение гибридной установкой, в составе которой расположился бензиновый мотор и один электродвигатель.

Обычный ДВС имеет мощность 180 лошадиных сил, а электромотор получил отдачу 80 кВт.

Суммарная отдача силовой установки составит 225 лошадиных сил, а на одной электротяге кроссовер проедет 50 км.

От обычной розетки пополнить запас батарей можно будет за 4-8 часов.

Премьерный показ новинки Citroen C5 Aircross Hybrid состоится в Париже, где покажут прототип гибридного кроссовера, серийная версия которого появится в 2020 году.

Роскошная версия кроссовера Citroen C5 Aircross стала еще доступнее‍

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿