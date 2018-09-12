Mercedes-Benz представила новое поколение кроссовера GLE

Немецкая компания рассекретила новый GLE, опубликовав некоторые подробности и изображения автомобиля, а также анонсировав его премьеру на автосалон в Париже.

Автошоу, напомним, начнет свою работу в следующем месяце. Как сообщили в компании, кроссовер следующего поколения появится на рынке в следующем году.

Доберется автомобиль и до российского рынка, к тому же в нашей стране его планируют выпускать. Теперь Mercedes-Benz GLE выполнен в новом фирменном стиле компании, а коэффициент сопротивления теперь составляет 0,29 Cd.

В салоне теперь будет два объединённых экрана, один из которых предложен в качестве приборной панели, а второй экран будет от мультимедийной системы. В основе нового GLE расположилась платформа MHA, за счет которой расстояние между осями выросло на 80 мм, а длина теперь составляет 2 995 мм.

Объём багажного отделения у новой генерации кроссовера составляет 825 литров, а со сложенными сидениями показатель достигает 2 055 литров. Данные о других показателях габаритов не раскрывают, при этом известно, что в качестве опции для GLE предложат третий ряд сидений.

Компания Mercedes-Benz представила кроссовер в версии GLE 450 4Matic, под капотом которой располагается трехлитровый 367-сильный двигатель, который работает со стартер-генератором. Последний кратковременно увеличит отдачу на 22 л.с. и 200 Нм.

Также в линейке двигателей GLE будут 4- и 8-цилиндровые агрегаты, а еще появятся и гибридные модификации. Все силовые установки будут работать с девятискоростным автоматом.

Отдельно можно отметить наличие в кроссовере обычной подвески и пневпоподвески, которую дополнили активными амортизаторами системы ADS+.



