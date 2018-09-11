Рынок новых LCV в России в августе вырос на 6%

Объём реализованных новых коммерческих автомобилей по итогам августа составил 9 тысяч единиц, что на 5,8% больше показателей августа 2017 года.

Лидером на рынке остаются коммерческие авто марки GAZ, которая в августе заняла долю на рынке 45%.

Объёмы продаж автомобилей этого бренда составили четыре тысячи экземпляров, что на 1,7% больше. Автомобилей УАЗ было реализовано в августе в количестве 1,3 тыс. штук, что а два процента больше.

Третий результат показали автомобили LCV LADA, которые разошлись тиражом в количестве 1 тыс. штук, что больше на 31,1%.

В первой пятерке самых востребованных LCV в России оказались Ford (941 шт.; +48%) и Mercedes-Benz (474 шт.; -28,8%).