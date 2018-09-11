Renault вывела на тесты новый компактвэн на базе Renault Kwid

Новинка была замечена во время дорожных испытаний и становится одной из нескольких новых моделей, которые компания готовит к выходу на рынок.

Согласно последним данным, новый компактвэн, который создается на платформе CMF-A, будет представлен в следующем году.

Как известно, «тележка» CMF-A лежит в основе бюджетного хэтчбека Renault Kwid. Компактвэн создается в первую очередь для индийского рынка, где собственно и заметили тестовый прототип.

Предполагается, что в моторной гамме автомобиля будет литровый 68-сильный двигатель, пару которому составит 5-ступенчатая механика или роботизированная коробка передач.

Будут в линейке двигателей и дизели, но какие именно пока неизвестно. Серийное производство нового MPV будет налажено на заводе компании в Индии.