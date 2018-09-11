Новый гиперкар McLaren окажется быстрее Bugatti Chiron

В компании McLaren разрабатывают новый гиперкар, о котором сегодня стали известны новые подробности.

Во-первых, стало известно название новинки – Speedtail, а во-вторых, сообщается, что гиперкар будет оснащен гибридной силовой установкой.

Последняя будет иметь суммарную мощность 1000 л.с., а для ускорения до 100 км/ч гиперкару потребуется две секунды.

Главным конкурентом новой модели станет спорткар Bugatti Chiron, а последний уступит по разгону новинке, ведь она ускорится на 0,5 секунды быстрее.

Сообщается, что новый McLaren Speedtail будет предложен в двух вариантах — «4-Wheel Drive» и «Propulsion».

В основе силовой установки будет восьмицилиндровый двигатель с двумя турбинами. Гиперкар McLaren Speedtail станет идеологическим преемником модели McLaren F1.

Он получит трехместный салон и максимальную скорость ограниченную на отметке 391 км/ч.