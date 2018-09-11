Продажи авто с пробегом на рынке РФ в августе выросли на 3%

В прошлом месяце объём продаж автомобилей на вторичном рынке составил 493,4 тыс. штук, что на 2,7% больше, чем годом ранее.

Как сообщает «Автостат», с начала года россияне приобрели 3,5 миллиона автомобилей с пробегом, что на 2,2% больше.

Лидерство в августе осталось за моделями марки LADA, которые были перепроданы на рынке в количестве 125,5 тыс. ед., что на 2,8% меньше.

Вторыми самыми востребованными на рынке подержанных авто стали модели марки Toyota – 54,6 тыс. ед., +2,9%.

В тройке лидеров Nissan с показателем 28 тыс. перепроданных машин, что на 7,1% больше. Среди моделей наиболее часто россияне выбирают LADA 2114, Ford Focus и LADA 2107.