Модельная линейка Bugatti может пополнится внедорожником

Сейчас руководство компании Bugatti рассматривает несколько вариантов выпуска второй своей модели.

Как рассказали представители компании, поклонники марки ждут новый суперседан, но несмотря на это производитель рассматривает возможность выпуска внедорожника, который будет выгоднее с экономической точки зрения, учитывая предпочтения автомобилистов на мировом рынке.

При этом отмечается, что для разработки модели потребуются дополнительные инвестиции, что и является самым сложным, ведь приоритетом Volkswagen является выпуск электрокаров и беспилотных авто, куда и вкладывают все средства.

Впрочем, выпуск внедорожника это не единственная новинка, которую рассматривают в компании. Так, в скором времени в модельной линейке появится еще несколько версий Chiron.