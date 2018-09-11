Сейчас руководство компании Bugatti рассматривает несколько вариантов выпуска второй своей модели.
Модельная линейка Bugatti может пополнится внедорожником
11.09.2018 16:32
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Как рассказали представители компании, поклонники марки ждут новый суперседан, но несмотря на это производитель рассматривает возможность выпуска внедорожника, который будет выгоднее с экономической точки зрения, учитывая предпочтения автомобилистов на мировом рынке.
При этом отмечается, что для разработки модели потребуются дополнительные инвестиции, что и является самым сложным, ведь приоритетом Volkswagen является выпуск электрокаров и беспилотных авто, куда и вкладывают все средства.
Впрочем, выпуск внедорожника это не единственная новинка, которую рассматривают в компании. Так, в скором времени в модельной линейке появится еще несколько версий Chiron.
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