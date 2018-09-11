Эксперты подсчитали количество электромобилей в России

Российские аналитики подсчитали количество электромобилей в российском автопарке по состоянию на 1 июля 2018 года.

Согласно данным «Автостат», автопарк электрокаров в России составляет уже 2 530 штук, причем сам автопарк представлен 8 моделями электромобилей.

Больше всего насчитали Nissan Leaf, который занял долю в 71,7% или 1 814 экземпляров. Вторым самым распространенным электромобилем стал Mitsubishi i-MiEV.

Его доля составляет 11,6%, а объём – 294 единицы. На Tesla S приходится 8% доли или 202 шт.

Также в автопарке насчитали 93 LADA Ellada, 88 кроссоверов Tesla X, 27 Renault Twizy, 11 BMW i3 и один Model 3.

Больше всего электромобилей числится в Приморском крае – 586 шт., Москве — 369 ед. и Хабаровском крае – 244 экземпляра.