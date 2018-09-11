Спорткар Porsche 911 признан лучшим автомобилем 2018 года‍

JD Power на основе собственного исследования назвало лучшие автомобили 2018 года. Этот рейтинг возглавил Porsche 911, который получил 94 балла из 100 возможных.

На основе миллиона отзывов автовладельцев исследовательский центр компании JD Power определил 13 самых лучших автомобилей текущего года.

В рейтинге учитывали, качество, надежность, мнение автовладельцев, награды различных конкурсов, а также динамические характеристики.

Исходя из этих данных каждой модели присваивали баллы, а максимальное количество баллов в рейтинге – 100.

В 2018 году лучшим был признан Porsche 911. Эта модель получила 94 балла. На один бал от лидера отстает Genesis G90. На третьем месте расположился Mercedes-Benz S-Class у него 92 балла.

Также лучшими авто 2018 года были признаны: Porsche Macan, Porsche Cayenne и Porsche 718.

В списке еще числятся BMW 7 Series, Cadillac Escalade, Lincoln Continental, Lincoln Navigator и Genesis G80. Среди японских моделей отметили Lexus RX и Lexus GS.