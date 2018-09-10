Новый Nissan Kicks на базе Renault Duster показали на первых эскизах

Глобальная версия кроссовера Nissan Kicks была представлена в 2016 году, а сейчас компания готовит к презентации индийский вариант, который будет существенно отличаться от первого.

Сегодня Nissan опубликовала первые официальные изображения кроссовера, который в отличие от глобальной версии, создан на платформе от Renault Duster.

Судя по опубликованным эскизам, кроссовер предназначенный для Индии получит немного измененный дизайн, но в целом будет похож на Nissan Kicks для других рынков.

Отличием станут габариты модели, а точнее его длину, которая станет больше и будет составлять 4,4 метра. Предполагается, что моторная гамма будет представлена 1,5-литровым 106-сильным бензиновым и такого же объёма дизельным мотором мощностью 110 л.с.

Среди трансмиссий будет механика или вариатор. Nissan Kicks станет на конвейер предприятия в Индии и появится в продаже в начале следующего года.