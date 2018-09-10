Названы самые распространенные легковушки Москвы и Подмосковья

По состоянию на 1 июля 2018 года в автопарке Москвы и области числится 6,4 млн легковых автомобилей, а это 15% от российского автопарка.

Самым распространенным автомобилем в столице России, как сообщает «Автостат», является Ford Focus. Автомобилей этом модели в автопарке Москвы насчитали 88,3 тыс. единиц.

Седан Hyundai Solaris стал вторым самым распространенным автомобилем с показателем 86,9 тыс. единиц, а на третьем месте оказался KIA Rio.

Его в автопарке числится 76,4 тыс. штук. В первой пятерке самых распространенных легковушек оказались Skoda Octavia и седан LADA 2107, которых числится 70 000 и 56 900 экземпляров.

Что касается автопарка Подмосковья, то тут чаще всего можно встретить автомобиль LADA 2107. Таким автомобилей в автопарке числится 70,9 тыс. штук.

В первой тройке оказались KIA Rio (67 тыс. ед.) и Ford Focus (66,3 тыс. ед.), а на четвертом и пятом месте расположились Hyundai Solaris (63,1 тыс. ед.) и LADA 2106 (52,2 тыс. ед.).