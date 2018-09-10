Чешская компания на российском рынке прекратила продажи некоторые моделей, о чем сообщают журналисты.
Skoda прекратила российские продажи моделей Octavia RS и Octavia Scout
По данным «Авторевю», дилеры марки Skoda прекратили продажи моделей Octavia RS и Octavia Scout. Еще прекращены продажи полноприводных вариантов и комплектаций Laurin & Klement.
По данным российских журналистов, это связано с тем, что вышеуказанные автомобили перестали выпускать на предприятии в Чехии, где теперь осуществляться сборка автомобилей, в которых установлены двигатели стандарта Euro 6d.
На российский рынок поставлялись модели с двигателем «Евро-5». От поставок моделей с моторами Евро-6 в компании решили отказаться в связи с тем, что сертифицировать такие автомобили в России нерентабельно в связи с небольшими объёмами их продаж в стране.
Таким образом, в России предлагаются теперь только универсал и лифтбек Skoda Octavia, которые доступны только в трех комплектациях с передним приводом. Стоимость автомобилей начинается от одного миллиона рублей.
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