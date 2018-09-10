Skoda прекратила российские продажи моделей Octavia RS и Octavia Scout

По данным «Авторевю», дилеры марки Skoda прекратили продажи моделей Octavia RS и Octavia Scout. Еще прекращены продажи полноприводных вариантов и комплектаций Laurin & Klement.

По данным российских журналистов, это связано с тем, что вышеуказанные автомобили перестали выпускать на предприятии в Чехии, где теперь осуществляться сборка автомобилей, в которых установлены двигатели стандарта Euro 6d.

На российский рынок поставлялись модели с двигателем «Евро-5». От поставок моделей с моторами Евро-6 в компании решили отказаться в связи с тем, что сертифицировать такие автомобили в России нерентабельно в связи с небольшими объёмами их продаж в стране.

Таким образом, в России предлагаются теперь только универсал и лифтбек Skoda Octavia, которые доступны только в трех комплектациях с передним приводом. Стоимость автомобилей начинается от одного миллиона рублей.