В Тольятти выпустили двухтысячную Lada Vesta «для экономных»‍

Битопливная модификация седана Lada Vesta поступила в продажу в июле прошлого года. Она стала первой серийной моделью российского производства, которая с завода работает на бензине и метане.

На данный момент в дилерских центрах Lada седан Vesta CNG доступен в четырех комплектациях с 1,6-литровым ДВС и механической коробкой передач.

Базовая версия битопливной Lada Vesta стоит 779 900 рублей. На полных баках Vesta CNG способно проехать 1000 км.

Водитель может сам выбирать на каком топливе будет ехать автомобиль, также есть автоматический режим, но он работает если в газовом баллоне закончится топливо. Позже на рынке появится Lada Largus CNG, который стоит ожидать только в следующем году.